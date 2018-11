Si perde in cerca di funghi: trovato dopo 4 giorni nel bosco

Dopo quattro giorni di ricerche è stato ritrovato il cercatore di funghi di 38 anni che era disperso da giovedì scorso nella zona di Zeri (Massa). L'uomo era ricercato dai Carabinieri della stazione di Zeri che hanno seguito passo passo dal primo momento tutte le operazioni fornendo il massimo supporto alle squadre di soccorso composte da vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino. L'uomo è riuscito a sopravvivere per 4 giorni nei boschi e finalmente questa mattina, seguendo il corso del fiume, è riuscito a raggiungere un'abitazione rurale in località bosco di Rossano. Da lì i proprietari lo hanno accompagnato poco vicino ove si trovavano le squadre di soccorso.

L' uomo è stato visitato da personale medico del soccorso alpino che ha accertato un buono stato di salute e gli ha consentito di far immediatamente rientro a casa con la propria famiglia che si trovava sul posto e temeva ormai il peggio dopo giorni senza alcuna notizia positiva. Le ricerche sono state interrotte stamani alle ore 9. L'uomo, cercatore di funghi, aveva perso l'orientamento all'interno del bosco anche per la presenza della fitta nebbia, e durante questi giorni ha trovato riparo di fortuna in case abbandonate nel bosco e lungo un torrente. Questa mattina, a piedi, è giunto ad una abitazione, dalla quale si è messo in contatto telefonicamente con la sala operativa del 115.