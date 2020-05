Aereo precipitato nel Tevere: ritrovato il corpo di Daniele Papa

Fine delle speranze. E' stato trovato il corpo senza vita di Daniele Papa, il 23enne che si trovava a bordo del precipitato ieri nel Tevere all'altezza di via Vitorchiano, in zona Due Ponti, a Roma.

Aereo biposto precipitato a Roma, trovato il corpo di Daniele Papa

Nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, il cadavere è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che da ieri erano impegnati a scandagliare il fondale del fiume, in quel punto profondo 9 metri, con il side scan sonar. Il ragazzo era imbracato, seduto al posto dell'allievo, e al momento non è certo se il recupero avverrà ora o domani.

"Lunghe e difficoltose le operazioni di recupero del corpo del ragazzo disperso da ieri nel Tevere" e individuato poco fa dai sommozzatori all'interno della carlinga del velivolo. Lo scrivono i vigili del fuoco su Twitter.

🔴 #Roma, aereo precipitato nel #Tevere: individuato dai #sommozzatori dei #vigilidelfuoco all’interno della carlinga il corpo del ragazzo disperso da ieri dopo l’incidente. Lunghe e difficoltose le operazioni di recupero [Aggiornamento #26maggio ore 18:45] pic.twitter.com/DuIXpBp0r4 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 26, 2020

Trovato il corpo di Daniele Papa, il sindaco di Cerveteri: ''La notizia che non avremmo voluto ricevere

"Daniele non ce l'ha fatta. Abbiamo sperato fino all'ultimo momento, ma purtroppo ci è arrivata la notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Non credo che nessuna parola sia possibile in un momento come questo. Voglio mandare a nome di tutta la comunità di Cerveteri le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio ai genitori e alle persone che lo conoscevano e gli volevano bene". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, appena appresa la notizia del concittadino Daniele Papa, ritrovato poco fa, ancora imbracato, all'interno dell'aereo biposto precipitato ieri nel Tevere.