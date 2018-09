Trovato morto il ragazzo di 16 anni scomparso da Zocca, il cadavere in un pozzo

Nulla da fare per il giovane Giuseppe Balboni. E' stato trovato morto il ragazzo di 16 anni scomparso a Ciano di Zocca (Modena) lo scorso 17 settembre. Il suo corpo - riferisce ModenaToday - è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi all’interno di un pozzo in località Tiola di Castello di Serravalle.

La scomparsa risale a otto giorni fa. Giuseppe era uscito da casa in scooter per il suo primo giorno di scuola, poi di lui non si è saputo più nulla. "Mio figlio e il suo scooter sembrano essersi volatilizzati - aveva detto a BolognaToday il papà del ragazzo - non sappiamo più dove cercare e cosa inventarci, abbiamo attivato la Rai, la trasmissione Chi l'ha visto, fatto appelli social, ma niente....".

Modena, trovato morto il 16enne scomparso: indagini in corso

Solo questa mattina i Carabinieri avevano confermato che le ricerche stavano continuando. Poi la tragica notizia. Ora le indagini dovranno stabilire che cosa possa aver provocato la morte del ragazzo. Sul caso indaga la Procura presso il Tribunale dei Minori, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio.

Ieri erano stati messi a lavoro anche i cani molecolari e nei giorni scorsi erano stati ritrovati il suo scooter Malaguti Phantom F12 rosso, la sua giacca e il portafoglio che un pescatore aveva rinvenuto non lontano dal Samoggia e ha portato in caserma. I Carabinieri e la Polizia locale hanno battuto la zona palmo a palmo e venerdì a Valsamoggia era stata attivata una postazione dei Vigili del Fuoco tra Castelletto e Tiola, la frazione di Valsamoggia dove il suo smartphone aveva agganciato la cella per l'utlima volta.