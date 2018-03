Mette un annuncio online per le ripetizioni di matematica e viene truffata per 5mila euro

Come tanti altri studenti, anche una ragazza pugliese iscritta all'università di Parma ha messo un annuncio su un sito online per offrirsi per dare ripetizioni di matemica. Per lei però è iniziato un incubo: dopo l'annuncio si è vista infatti accusare di aver commesso un illecito rischiando il pagamento di duemila euro di multa, sanabili però versandone subito 1.600.

Ovviamente era una truffa, ben architettata, nella quale però la ragazza è caduta.

Dopo aver pubblicato l'annuncio su un giornale online, lasciando ovviamente i propri recapiti telefonici, la ragazza è stata contatta da una donna che diceva di essere la responsabile del sito, per dirle che visto si era presentata come libera professionista, l'Agenzia delle Entrate se ne era accorta e ora rischiava una multa di 2mila euro. La truffatrice però le ha offerto un'alternativa: pagare subito 1.600 euro. La ragazza, spaventata, l'ha messa in contatto con il padre, che ha subito effettuato quattro ricariche postpay per un valore totale di 5mila euro. Da quel momento in poi, la studentessa non ha più avuto notizie della donna e ha capito di essere stata vittima di una truffa.

La ragazza è andata quindi dai carabinieri e ha raccontato la vicenda. Le indagini hanno permesso di risalire a una donna di Napoli, alla quale faceva riferimento il numero dal quale aveva chiamato, già protagonista in passato di truffe di questo tipo. Le carte postpay, inoltre, erano intestate ad altri tre truffatori, tre napoletani con alle spalle numerosi precedenti.

La notizia su ParmaToday