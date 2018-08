Il benzinaio non era un benzinaio: automobilisti truffati | Video

Come se non bastassero le classiche truffe (erogazione taroccata, miscelazioni abusive etc), quando si fa il pieno dovremo stare attenti anche a chi ci serve alla pompa. Perché potrebbero non essere un vero benzinaio.

Ne sanno qualcosa diversi automobilisti milanesi, incappati in una vera e propria truffa congegnata da quello che all’apparenza sembrava un benzinaio. Ma un benzinaio non era.

L'uomo, un 38enne di nazionalità tunisina, si recava ad distributore di benzina in zona Porto di Mare (Milano), manometteva la cassa automatica e con un cartellino falso fingeva di essere un dipendente.

Poi aspettava gli automobilisti, ordinando e pulendo l'area della pompa con tanto di guanti e straccio. Quando questi arrivavano e (non potendo usare il self service) gli consegnavano i soldi perché facesse il pieno, lui annunciava un problema con le banconote e si allontanava per cambiarle. Poi scappava. Questa la strategia messa in atto dal truffatore seriale che, come riporta MilanoToday, è stato individuato dalla polizia e denunciato a piede libero per truffa aggravata.

Le truffe

Il 38enne, senza fissa dimora, utilizzava diversi stratagemmi per riuscire a sottrarre denaro agli automobilisti ignari. Ad esempio, dopo aver promesso di cambiare le banconote, avvicinandosi al chiosco (chiuso) faceva finta di parlare un collega all'interno.

Quando poi gli automobilisti facevano manovra per avvicinarsi alla pompa che lui gli aveva indicato - sempre la più lontana dal suo punto di fuga - lui si dirigeva con calma dietro al distributore, scavalcava la recinzione e se la dava a gambe, lasciando le persone ad aspettarlo inutilmente. Dopo alcuni appostamenti gli agenti della locale, diretti dal comandante Marco Ciacci, hanno potuto individuare il truffatore.

Il video della polizia locale