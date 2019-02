Un pieno di... aria: scoperta maxi truffa al distributore di benzina

Un pieno d'aria più che di benzina: la Guardia di Finanza ha scoperto un sistema che truffava gli automobilisti facendo girare a vuoto il totalizzatore del prezzo del carburante. È successo a Napoli dove i finanziari hanno posto i sigilli a due impianti di distribuzione taroccati.

Benzina, distributori col trucco

L'ingegnoso marchingegno scoperto dalla guardia di finanza era ben nascosto all'interno della colonnina di distribuzione. In particolare i finanzieri hanno rinvenuto un apparato radio che poteva essere attivato dall'operaotre del distributore di benzina agendo attraverso un telecomando.

Il segnale radio infatti bloccava l'erogazione del carburante ma non il totalizzatore del prezzo che scorreva alla consueta velocità, mentre l'erogazione della benzina veniva interrotta.

Celata in un'altra colonnina una minuscola leva, posizionata in un tombino sotterraneo "occulto" faceva "girare a vuoto", senza soluzione di continuità, il totalizzatore del prezzo sin dal momento in cui la pistola erogatrice veniva estratta dalla colonnina facendo pagare all'ignaro cliente l'aria al prezzo del carburante.

Ancora più ingegnoso il trucco scoperto dalla Gdf in un altro distributore: qui erano stati installati "piombi amovibili" ai misuratori del carburante, utilizzati dai gestori per rimuovere i sigilli senza alcuna autorizzazione al fine di manipolare a piacimento i totalizzatori del prodotto. in tal modo era possibile "scalare" il contatore dei litri sulla colonnina senza far transitare in contabilità i corrispondenti quantitativi di carburante venduto.