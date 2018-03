Finti corrieri truffano ditte di trasporto: tra le vittime anche Zucchero

Si fingevano corrieri e truffavano le ditte di trasporto: sette persone, tutte italiane, sono finite in manette tra Monza, Bergamo, Brescia, Pavia e Trapani. L'accusa è di associazione per delinquere con carattere transnazionale, volta alla commissione dei reati di truffa, falso e sostituzione di persona. Come riferisce MilanoToday, gli indagati avevano messo su un sistema per truffare (almeno secondo gli inquirenti) aziende di trasporto su gomma, sia in Italia che all'estero: si fingevano corrieri per poi ritirare le commesse e appropriarsi della merce.

In particolare, nel novembre 2016, era stato sottratto fraudolentemente ad una ditta di trasporti italiana un carico costituito dagli strumenti musicali della band del noto artista Zucchero Fornaciari, successivamente recuperati.

L'associazione criminale aveva ottenuto almeno 16 commesse per la spedizione di merce, per un valore complessivo di circa 600mila euro.