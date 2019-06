''Girano con la foto di Leo e chiedono soldi'': la truffa in nome della solidarietà

''Ci sono persone che vanno porta a porta a chiedere soldi per Leonardo, ma al momento non sussite alcuna raccolta fondi. Diffidate da chi usa la foto di Leo a scopo di lucro'': la denuncia arriva dalla pagina Facebook ‘Un raggio di sole per Leo’, appositamente dedicata al piccolo Leonardo, un bimbo di otto mesi affetto da una patologia chiamata encefalopatia ipossico ischemica.

Numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione per aiutare la famiglia nel coprire le ingenti spese da sostenere tra viaggi, particolari attrezzature mediche e musicoterapia. Tra queste la raccolta fondi di ‘Quelli della est’ gruppo di tifosi della Ternana con gli appositi bussolotti presenti in varie attività commerciali di Terni e dintorni. Lo scopo della pagina ‘Un raggio di sole per Leo’ è quello di permettere a tutti coloro che lo sostengono e gli vogliono bene di seguire i progressi e la quotidianità di Leonardo. Purtroppo però non tutti la pensano allo stesso modo ed anzi, approfittato di questa situazione per raggirare le persone in nome della solidarietà.

La denuncia su Facebook: "Non date soldi in mano a chi si presenta con la foto di Leo"

"Ci giunge notizia che a Terni in questi giorni c’è una, o più persone che chiedono soldi per Leonardo - scrivono sulla pagina facebook 'Un raggio di sole per Leo' - Informiamo tutte le persone che ci seguono che attualmente non sussiste nessuna iniziativa nè raccolta di denaro. L'unica iniziativa in essere è quella dei ragazzi Quelli della Est con i bussolotti sparsi per vari esercizi commerciali della città autorizzata da noi e che prossimamente verrà chiusa. Diffidiamo chiunque ad usare il nome di Leonardo a scopo di lucro e vi invitiamo a segnalare qualsiasi attività di questo genere". Ed inoltre: "Non ci sono e non verranno mai autorizzate raccolte porta a porta. Non date soldi in mano a chi si presenta con la foto di Leo"