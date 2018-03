"Vostro figlio è nascosto, ha bisogno di soldi": ma era morto da 25 anni ucciso dalla mafia

Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso, vittima della cosiddetta "lupara bianca", che il figlio fosse ancora vivo e si nascondesse per sfuggire alla mafia, riuscendo così a farsi consegnare almeno 200mila euro e riducendo la coppia sul lastrico. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di un 44enne per truffa aggravata.

Tutto è partito dalle dichiarazione della sua ex fidanzata, che si è rivolta ai carabinieri di Montalbano Elicona, ai quali ha raccontato che per oltre 10 anni l'uomo, Francesco Simone, aveva avuto contatti giornalieri con i genitori di Domenico Pelleriti, un ragazzo di 20 scomparso dal 1993. Il truffatore aveva fatto credere ai genitori che il giovane fosse ancora vivo, in Nord Italia e avesse bisogno di denaro per curarsi e comprare medicine perché gravemente malato. Per convincere l'anziana coppia, Simone era arrivato persino a chiamarli al telefono camuffando la voce e spacciandosi per Domenico Pelleriti.

Il ragazzo in realtà era stato ucciso dalla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, come aveva rivelato anni dopo un collaboratore di giustizia, e il suo corpo era stato fatto sparire.