Una truffa online da far perdere la testa: così Adele ha bruciato i risparmi di una vita

Adele da due anni vive in incubo, da quando ha contattato su Facebook delle persone che le promettevano denaro in prestito con un tasso del 2 per cento. Sembrava tutto in regola, poi sono iniziate le richieste di denaro con le motivazioni più svariate e Adele ha continuato a pagare, attingendo dallo stipendio, da altri prestiti, dal conto della madre e arrivando persino a falsificare la firma del marito. Alla fine nel giro di un anno e mezzo Adele ha fatto fuori i risparmi di una vita: 300mila euro.

Tutta questa storia ha distrutto Adele, che oggi è in cura da uno psichiatra, tormentata dai sensi di colpa. Ma lei non è l'unica vittima di questa truffa, come raccontano Le Iene.