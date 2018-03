Allerta terrorismo a Roma dopo una lettera anonima, si cerca un 41enne

E' caccia all'uomo a Roma dopo la segnalazione di un tunisino di 41 anni pronto a compiere atti terroristici nel nostro Paese.

L'uomo, Atef Mathlouthi, già arrestato in Italia per spaccio di droga, avrebbe manifestato l'intenzione di compiere una serie di attentati nel centro della capitale, prendendo di mira bar, siti turistici, centri commerciali e metropolitana secondo quanto si legge in una lettera, ritenuta attendibile, recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi a poi diramata alle forze di polizia.

Sulle ricerche in corso c'è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una serie di accertamenti per rintracciare il 41enne, come scrive RomaToday.

Massima allerta antiterrorismo

L'informativa è stata inoltrata a tutte le forze di polizia del Paese impegnate nella prevenzione antiterrorismo e non. Ricerche in corso a Roma e in tutta Italia. L'allerta antiterrorismo resta massima, come fanno sapere i carabinieri.

Seppur ritenuta attendibile la lettera recapitata all'ambasciata di Tunisi, con l'attivazione delle ricerche dell'uomo al fine di reprimere possibili atti terroristici, segnalazioni simili sono abbastanza frequenti. Negli ultimi mesi sono stati svolti molti accertamenti su persone ritenute più o meno sospette. In caso di fondatezza dell'informativa poi scatta il provvedimento di allontanamento dal Paese (262 quelli emessi negli ultimi tre anni).

