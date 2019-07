Paura nel Tunnel del Monte Bianco: fumo da un bus, 67 evacuati

Un pullman di linea a due piani diretto in Italia è rimasto bloccato a causa di un guasto all'interno del traforo del Monte Bianco, a 6,5 km dall'imbocco francese: il veicolo ha emesso del fumo e non è più ripartito.

Il tunnel del Monte Bianco è stato chiuso intorno alle ore 15 e le 67 persone a bordo dell'autobus sono state fatte evacuare attraverso delle navette predisposte dal Geie, la società di gestione del traforo, che sta anche allestendo una sala di accoglienza per gli sfortunati turisti.

T1-TRF.Bia Traforo Del Monte Bianco tunnel chiuso tra Svincolo Piazzale Lato Italiano (Km 6) e T1-TRF.Bia Svincolo Piazzale Lato Francese in entrambe le direzioni dalle 15:02 del 17 luglio 2019 https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) 17 luglio 2019

Tutti sono in buone condizioni e si trovano ora sul lato italiano della galleria. È in corso il traino del mezzo in panne.

Chiuso il tunnel del Monte Bianco

Come riferiscono i media locali sul posto è anche arrivata un’ambulanza, per una bambina che viaggiava in una macchina, appena dietro al pullman, e che si è schiacciata un dito nella portiera.

Lunghe code si sono formate soprattutto sul lato francese del Traforo.