Marciapiede rotto dalle radici: turista inciampa e cade di faccia

Brutta esperienza per una turista che passeggiava per le vie di Palermo e che, a causa delle radici di un albero troppo sporgenti, è inciampata in via Principe di Belmonte, cadendo rovinosamente e sbattendo con la faccia contro il marciapiede. L'incidente, segnalato dai lettori a PalermoToday, è avvenuto tra il numero civico 3 e il 3/E.

La lettera e il filmato, inviati da uno dei negozianti della zona, chiedono all'amministrazione comunale di risolvere questo problema, che sembra tutt'altro che nuovo: “Sono due anni che siamo qui e ne abbiamo visto di cotte e di crude. Questa donna poteva rischiare grosso. Ci sono gli ultimi secondi del video dove lei sembra completamente inerme. L'unica cosa che abbiamo potuto fare noi è stata quella di darle un po' d'acqua fresca”.

La notizia su PalermoToday