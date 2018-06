Panico in metro, ubriaco attraversa i binari con il treno in arrivo

Attimi di paura nella metropolitana di Milano: un uomo ha messo a repentaglio la sa vita attraversando i binari della metro ad un minuto dall'arrivo del treno. E' successo domenica sera nella fermata della linea rossa Porta Venezia, attorno alle 23.45.

Il ragazzo, evidentemente ubriaco, dopo aver attraversato i binari è stato fermato dal personale Atm che poi ha chiamato il 118. La circolazione è stata sospesa per pochi minuti e non ci sono stati grossi disagi per gli altri passeggeri.

Video di Federico D. C.