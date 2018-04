Ubriaco schiaffeggia la figlia di 17 mesi: costole rotte e lesione ad un timpano

Nel tardo pomeriggio di oggi i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 48enne albanese che, dai primi riscontri, mentre era in casa con la figlia di 17 mesi avrebbe schiaffeggiato e colpito più volte la bambina. La piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer. Sottoposta alla TAC e ad altri accertamenti, alla bambina sono state riscontrate la frattura di due costole e la lesione della cuffia di un timpano.

L'episodio – riferisce FirenzeToday - si è verificato in via Pier Capponi, nel capoluogo toscano. I militari dell'Arma, avvertiti da una parente, hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza. E' finito in manette per lesioni personali aggravate. La bambina è tuttora ricoverata in osservazione.