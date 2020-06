Uccide la ex moglie a colpi di pistola e ferisce la figlia: prima scappa, poi si costituisce

Prima ha ucciso la ex moglie a colpi di pistola, poi ha ferito la figlia con la stessa arma, prima di darsi alla fuga. L'omicidio è avvenuto intorno all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 10 giugno, in una palazzina di Volvera, in provincia di Torino. L'autore del delitto, il 58enne Nicola Cirillo, si è poi costituito presso la caserma di Pinerolo.

Omicidio a Volvera (Torino), uccide la ex moglie e ferisce la figlia

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe aperto il fuoco prima contro la ex moglie, Cristina Messina di 54 anni, per poi rivolgere l'arma contro la figlia 29enne: la giovane è stata raggiunta al torace da due colpi ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Una seconda figlia è rimasta invece illesa. La coppia era divorziata da quattro anni.

L'uomo poi è scappato via ancora armato, facendo perdere inizialmente le sue tracce. Sul posto i carabinieri che hanno organizzato posti di controllo in tutta la provincia, utilizzando anche un elicottero. Dopo circa un'ora l'uomo, braccato dalle forze dell'ordine, ha deciso di costituirsi presentandosi nella caserma di Pinerolo, nel Torinese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'omicidio è avvenuto sul balcone di casa, al primo piano di una palazzina dove abitava la donna con alcuni dei figli che ha (due sono in comune). L'assassino invece abitava in un'altra palazzina dello stesso complesso condominiale. Cirilo, ex operatore ecologico per la società pubblica Cidiu, adesso è in pensione. Non è chiaro come si sia procurato la pistola usata per sparare.