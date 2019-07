Uccide la figlia gettandola dal balcone poi tenta il suicidio

Dramma familiare nel Napoletano. A mezzogiorno circa a San Gennaro Vesuviano un 35enne avrebbe lanciato la figlia 16 mesi dal balcone del secondo piano di un palazzo di via Cozzolino. L'uomo si è poi lanciato giù a sua volta ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli.

La bimba è morta sul colpo: l'altezza da cui è caduta purtroppo non le ha lasciato scampo e i soccorsi - per quanto tempestivi - inutili.

Sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo i contorni della tragedia ascoltando i vicini di casa e i testimoni.

Come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, secondo quanto emerge da una primissima ricostruzione della vicenda, padre e madre della bimba si stavano separando: proprio i contrasti all'interno della coppia sarebbero all'origine del tragico gesto. L'uomo avrebbe approfittato di un momento in cui la donna si trovava in un'altra stanza per lanciare la bimba dal balcone.