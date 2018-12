Dramma di Natale, uccide la madre a martellate e tenta il suicidio

Un gesto di follia omicida, proprio nella notte di Natale. Un uomo di 60 anni ha ucciso la madre 83enne a colpi di martello, per poi tentare di togliersi la vita. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione di via Enrico Fermi, a Robbiate, in provincia di Lecco.

Una vera e propria tragedia, che affonderebbe le radici nei ventilati problemi dell'uomo, fermato dalle forze dell'ordine e poi ricoverato all'ospedale "Mandic" di Merate.

Uccide la madre a martellate: 60enne fermato e ricoverato

L'allarme è stato dato nella mattinata di martedì 25 dicembre da un assistente sociale, arrivato a casa dell'uomo e rimasto senza risposta di fronte alla richiesta di entrare nell'abitazione.

Capito il problema, l'assistente sociale ha richiesto l'aiuto: sul posto si sono portati i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento e si sono trovati di fronte alla drammatica scena: la donna morta e l'uomo in stato confusionale. Il 60enne è stato fermato dai carabinieri e ricoverato in ospedale.