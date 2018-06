Dramma in famiglia: uccide la madre e si costituisce

Dramma familiare a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 32 anni ha ucciso la madre dopo averla colpita più volte con un corpo contundente e con un coltello. Dopo il delitto, è stato lo stesso 32enne a recarsi al Commissariato di Polizia di Pozzuoli per confessare l'accaduto.

Sull'omicidio sta indagando la Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe avvenuto in casa, al culmine di una lite tra madre e figlio. Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto il ragazzo a commettere il folle gesto.

Sul posto sono arrivati gli agenti insieme ai colleghi della scientifica per provare a ricostruire il delitto. Sono in corso i rilievi del caso in attesa che arrivi anche il magistrato di turno. L'aggressore è, invece, in custodia nelle camere di sicurezza del commissariato puteolano.

