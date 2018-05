Qualiano, uccide la madre e si barrica in casa con un fucile da caccia | Video

Uccide la madre e si barrica in casa armato di fucile da caccia. Succede a Qualiano, comune dell’hinterland di Napoli, dove i carabinieri stanno tentando una difficile opera di mediazione per convincere l'uomo ad arrendersi. Stando alle prime informazioni, i militari stanno valutando la possibilità di fare irruzione nell’appartamento, ma la situazione è molto complicata, come riferisce NapoliToday.

Pasquale De Falco, questo il nome dell’omicida, un 37enne con problemi mentali, è infatti in possesso di un fucile da caccia regolarmente detenuto da suo padre e pare abbia già esploso diversi colpi dal balcone all’indirizzo dei militari. Per fortuna nessuno dei carabinieri è stato colpito dai colpi. I militari hanno indossato i giubbotti antiproiettile e fatto chiudere i negozi della zona.

Omicidio a Qualiano, gli aggiornamenti

La tragedia è avvenuta al primo di una palazzina di via Campana 326, a Qualiano. Il corpo della donna, Teresa Ricciardello, sarebbe stato scorto a terra e privo di vita dai militari su un balcone che circonda l'abitazione. In un primo momento si era ipotizzato che il 37enne avesse ferito mortalmente anche il padre, ma in un secondo momento si è appreso che l'anziano era fuori casa.

Qualiano, il 37enne aveva già tentato il suicidio

Secondo quanto scrive NapoliToday, che ci aggiorna sugli sviluppi della vicenda dal luogo della tragedia, Pasquale De Falco avrebbe avuto una delusione d'amore ed aveva tentato in precedenza il suicidio. La sua famiglia è molto conosciuta a Qualiano.

Il video dal luogo della tragedia

(Aggiornamenti a cura di Emiliano Dario Esposito, NapoliToday)