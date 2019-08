Lite tra coniugi finisce nel sangue: donna uccide il marito a coltellate

Una lite tra due coniugi in fase di separazione è finita nel sangue a Margherita di Savoia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Una donna di 48 anni ha ucciso a coltellate il marito 53enne al culmine di una violenta discussione, tramutatasi in omicidio nel primo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto.

Omicidio a Margherita di Savoia: donna uccide il marito a coltellate

Secondo una prima ricostruzione, durante il litigio, a donna avrebbe impugnato un coltello da cucina con il quale ha colpito l’uomo. Quest’ultimo avrebbe tentato di scappare, ma è stato raggiungo sotto casa, in strada, dove è stata sferrata la coltellata mortale al collo.

Il 53enne, nonostante le immediate cure da parte personale sanitario del 118 prontamente intervenuto, è morto sul posto per una vasta emorragia. La donna è stata immediatamente fermata dai Carabinieri di Foggia, intervenuti sul posto. Sulla vicenda sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto il medico legale e si attende l’arrivo del pm di turno.