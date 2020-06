I genitori non rispondono al telefono: trova mamma e papà in un lago di sangue

Aveva tentato inutilmente di rintracciare i genitori al telefono, poi il timore si è tramutato in una terribile realtà: è stato il figlio a scoprire i corpi del padre, Antonio Pireddu ex carabiniere 60enne, e della madre, Ida Creopolo di 59 anni malata da tempo, senza vita nella loro casa di Filottrano, in provincia di Ancona.

Per entrambi all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Osimo e di Ancona: secondo la prima ricostruzione sarebbe stato l'uomo ha uccidere la moglie per poi suicidarsi. A coordinare l'indagine il pm Andrea Laurino, ma l'ipotesi investigativa ormai certa.

Secondo quanto ricostruito da Stefano Pagliarini su AnconaToday una malattia grave costringeva la donna a letto, con le bombole di ossigeno sempre attaccate. Antonio la assisteva ma negli ultimi mesi il perdurare delle gravi condizioni di salute e l'isolamente avrebbero cominciato a pesare sulle sue spalle. Così, esasperato dalla tortura di vedere la moglie sofferente e senza poter fare nulla per darle sollievo, avrebbe preso la sua pistola e sparato alla donna. Poi ha riservato il secondo colpo per lui.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A trovare i corpi intorno alle 16,30 uno dei loro figli, Fabio di 35 anni, che ha dato l’allarme al 112 mentre le sue urla hanno richiamato l’attenzione dei residenti accorsi ad aiutarlo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma orami era tardi.