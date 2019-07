Le tigri uccidono il domatore: tragedia al circo Orfei

E' stato aggredito e ucciso dalle tigri che stava addestrando. La vittima è Ettore Weber, 61 anni, tra i più noti domatori italiani, considerato tra i più bravi addestratori nell'ambiente circense. La tragedia si è consumata ieri sera nel circo Marina Orfei, allestito nelle campagne di Triggiano in provincia di Bari, nei pressi del centro commerciale BariBlu.

Morto Ettore Weber, ucciso dalle tigri che stava addestrando a Triggiano (Bari)

Il circo, con la formula 'Animal Park' (un parco zoo e un parco gonfiabili per i bambini) era arrivato a Triggiano lo scorso 15 giugno per ripartire il prossimo 14 luglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fornita dai carabinieri, il domatore, intorno alle 20, era impegnato nell'addestramento di quattro tigri, durante le prove per lo spettacolo.

Sarebbe stato attaccato prima da uno dei felini, a cui poi si sarebbero aggiunti gli altri tre. Inutili i soccorsi e l'intervento del 118. Il 61enne è morto per le gravi ferite riportate.