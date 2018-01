Tutte le notizie di oggi 25 gennaio 2018: i fatti del giorno in pillole

Tre morti e decine di feriti: è il grave bilancio di un incidente ferroviario avvenute a Pioltello, alle porte di Milano. Il treno coinvolto è il regionale 10452, in servizio tra Cremona e Milano Porta Garibaldi. Il convoglio Trenord è uscito dai binari e tre carrozze, dopo il deragliamento, si sono ribaltate. I pm indagano per disastro colposo. La causa dell'incidente potrebbe essere dovuta ad un cedimento del binario. (Qui le notizie dell'ultima ora e tutti i dettagli sul grave incidente di Milano).

La teoria del cedimento dei binari è stata confermata anche da Vincenzo Macello, direttore di produzione Rfi Lombardia, che è responsabile dei binari. "Il punto del cedimento è avvenuto a circa 2 chilometri e 300 metri dal punto in cui ha poi terminato la corsa il treno", ha detto. Simile anche la ricostruzione ufficiale di Trenord, proprietaria del treno coinvolto. Nelle ultime ore è iniziata a circolare anche una foto che sembra documentare il cedimento della rotaia (qui tutte le informazioni sulle cause dell'incidente di Milano).

"Inconveniente tecnico ad un treno". Fanno discutere le parole scelte alle 8.09 di questa mattina su Twitter da Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto regionale in Lombardia, dopo il grave incidente alle porte di Milano che ha provocato almeno tre morti. Sui social molti utenti hanno giudicato il messaggio poco rispettoso delle vittime. Il tweet non specificava la portata di quanto accaduto, ma serviva solo a informare su disagi e problemi alla circolazione sulla linea. Il presidente di Fnm Andrea Gibelli, commentando proprio il tweet ufficiale di Trenord, ha dichiarato a Mattino 5: "Probabilmente non avevamo informazioni sufficienti, non eravamo in condizioni di indicare le cause. Accerterò chi ha fatto questa comunicazione". (Tutti i dettagli).

Ciro Ascione non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe morto in seguito ad una caduta dal treno sul quale viaggiava per tornare a casa, dopo un pomeriggio trascorso con la propria fidanzatina. E' questa la nuova conclusione a cui sono giunti gli inquirenti che stanno indagando sul decesso del 16enne di Arzano, il cui cadavere è stato trovato sui binari della linea ferroviaria Napoli-Roma. Dalle immagini registrate si vedrebbe il 16enne correre per evitare di perdere il treno in partenza.

Una ragazzina di 15 anni si è sentita male a scuola dopo aver bevuto troppo alcol, durante la "settimana della didattica alternativa". E' successo all'interno del liceo Russell, sulla Tuscolana, a Roma (qui tutti i dettagli).

In Cina due sono state clonate due scimmie con la stessa tecnica utilizzata per la pecora Dolly nell'ormai lontano 1996. Il traguardo scientifico raggiunto con la loro nascita è stato pubblicato sulla rivista Cell dall'Istituto di neuroscienze dell'Accademia cinese delle scienze a Shanghai. Dura condanna della Chiesa che parla di "minaccia all’umanità" (i dettagli).

A Madrid un albergo di lusso ha lanciato una selezione per cento posti di lavoro all'interno della struttura. Una semplice consegna di un curriculum vitae cartaceo, nulla di più e nulla di meno. Migliaia di persone sono rimaste in coda per ore: un serpentone di un chilometro e mezzo. In tanti hanno protestato proprio per le modalità di ricezione delle candidature: si poteva forse dare la possibilità di inviare il cv anche via mail, e le persone non avrebbero perso l'intera giornata per consegnarlo.

Tutte le notizie del 25 gennaio, torna il maltempo

Gli esperti di previsioni meteo hanno già chiaro che tempo farà sull'Italia nelle prossime ore. L'arrivo di una bassa pressione nei pressi delle coste meriodonali francesi porterà infatti un cambiamento significativo nella situazione del meteo in Italia. Previste nubi in aumento al Nord, con prime piogge in Liguria che poi arriveranno anche in Piemonte, Lombardia, Alpi e Prealpi (tutti i dettagli nell'articolo).

L'ultima notizia del giorno arriva da Brindisi. Dai rubinetti dell'ospedale Perrino da alcuni giorni esce acqua giallastra. Una vicenda ancora poco chiara, soprattutto sull'utilizzo che se ne può fare. L'azienda sanitaria brindisina aveva rassicurato gli utenti sull’assenza di rischi sanitari nell’utilizzo dell’acqua 'per igiene personale', ma una nota dell’Asl diramata nei reparti ospedalieri sembra dire tutto il contrario.

Treno deragliato a Milano: il video dei soccorsi