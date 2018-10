Ultima estrazione SuperEnalotto: 'beffa' per 12, ma è pioggia di premi

L'ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di martedì 9 ottobre, ha regalato gioie a diversi fortunati giocatori, che hanno sfiorato il jackpot, finendo per accontentarsi di un '5'. Nell'estrazione numero 21 non sono stati realizzati '6' o '5+1', ma non sono certo mancate delle ricche sorprese. Ben 12 giocatori hanno potuto portare a casa un premio da 13.599,62 euro indovinando cinque numeri, ma non sono stati gli unici a festeggiare e, soprattutto, la loro non è stata la vincita più alta della giornata. Altri quattro misteriosi giocatori hanno realizzato il '4 Stella', mettendo in tasca un montepremi da 32.758,00 euro ciascuno.

Come conferma anche Agimeg, grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 291.910 vincite con punti “2” (da 5,32 euro ciascuna) e 11.915 vincite immediate da 25,00 euro. Vista la latitanza della sestina vincente, il jackpot in vista dell'estrazione di giovedì 11 ottobre sale a 49,5 milioni di euro. Ma non c'è soltanto il SuperEnalotto, nella serata di martedì 9 ottobre sono stati estratti anche i numeri di Lotto e 10eLotto: ecco tutte le combinazioni vincenti.

Estrazione Superenalotto di martedì 9 ottobre 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 49 77 10 53 85 36

NUMERO JOLLY: 35

NUMERO SUPERSTAR: 52



Estrazione del Lotto di martedì 9 ottobre 2018

NAZIONALE 26 40 17 49 76 BARI 19 34 1 35 26 CAGLIARI 14 6 53 13 44 FIRENZE 45 3 22 8 16 GENOVA 34 2 56 25 59 MILANO 64 6 53 35 66 NAPOLI 56 33 52 9 16 PALERMO 29 9 15 54 52 ROMA 16 35 44 14 28 TORINO 30 57 25 73 44 VENEZIA 18 81 52 31 58



Estrazione numeri 10eLotto di martedì 9 ottobre 2018

1 2 3 6 9 14 16 18 19 29 30 33 34 35 45 53 56 57 64 81

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 19

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 19 34