Fermato per un normale controllo: in auto gli trovano un milione di euro (in contanti)

La denuncia è solo il primo passo: si indaga per capire la provenenza del denaro. Aveva un milione di euro all'interno della propria auto. Un uomo nella Locride è stato denunciato per ricettazione dalla Guardia di Finanza di Gioia Tauro, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio su una delle principali arterie della piana di Gioia Tauro.

L'uomo, 44 anni, della Locride, fermato alla guida della propria auto per un controllo, è stato tradito dal proprio nervosimo che ha indotto i militari a procedere a un esame accurato della macchina anche attraverso unità cinofile. Durante l'ispezione, i finanzieri hanno scoperto dietro il sedile del passeggero un borsone con all'interno delle banconote suddivise in mazzette di vario taglio. Altro denaro è stato rinvenuto in buste di plastica.

Gioia Tauro, fermato in auto con un milione di euro

A questo punto gli uomini della Guardia di Finanza hanno sottoposto a un controllo con gli scanner da cui è emersa l'esistenza di un doppiofondo ad apertura meccanica, sotto i sedili anteriori e al cui interno è stata rinvenuta la somma di 1.086.380 euro.

I militari hanno così proceduto al sequestro del denaro e alla denuncia dell'uomo. "Il brillante risultato testimonia l'alto livello di attenzione operativa e la perfetta sinergia tra i reparti del Comando Provinciale di Reggio Calabria - afferma una nota della Gdf -, quotidianamente impegnati con perfetta coesione nelle attività istituzionali e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro, che agiscono con il costante coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, diretta dal Procuratore Capo Ottavio Sferlazza"