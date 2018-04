Università di Foggia, blitz della Guardia di Finanza: ci sono 21 indagati

L'Università di Foggia "nel mirino" della Guardia di Finanza. Blitz delle fiamme gialle nel dipartimento di agraria: l'operazione, coordinata dalla Procura di Foggia, è relativa ad una indagine per truffa e abuso di ufficio in relazione alla gestione e rendicontazione di fondi derivanti da progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione.

Dalle prime informazioni raccolte - scrive FoggiaToday - ci sarebbero 21 indagati eccellenti; coinvolti anche i vertici del dipartimento (come il direttore Agostino Sevi) e di ateneo (tra questi il rettore Maurizio Ricci e il suo predecessore Giuliano Volpe) e un dirigente regionale, docente universitario (Gianluca Nardone). Le presunte irregolarità sono state denunciate alcuni mesi fa da due professori del Dipartimento - Alessandro Del Nobile e Diego Centonze - in merito al Pon 'Ricerca e Competitività, 2007-2013" ottenuto dai gruppi di ricerca afferenti il DA.R.E., ovvero il distretto agroalimentare regionale, di cui è socio l'Ateneo foggiano.

In ballo vi erano, nel complesso, 10 milioni di euro. La guardia di finanza ha sequestrato pc e dvd, i cui contenuti saranno presto analizzati. Caos nella facoltà dove, al momento dell'arrivo delle fiamme gialle, erano in corso le sedute di laurea.

La difesa del rettore: "Progetti già sottoposti a verifiche"

"Sono uomo di legge, attendo con serenità che le indagini facciano il loro corso". Così il rettore dell'Università di Foggia, Maurizio Ricci, tra i 21 indagati nell'ambito di una inchiesta, coordinata dalla Procura di Foggia, per presunte irregolarità relative alla rendicontazione di alcuni progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione.

Ricci fa subito chiarezza: i progetti sotto accusa "hanno prodotto esiti ed effetti amministrativi nel periodo in cui non ero rettore dell’Università di Foggia, carica assunta dall’1 novembre 2013. Questo dettaglio cronologico non intende respingere eventuali addebiti o responsabilità, ma mi pare un chiarimento utile se non necessario. In secondo luogo, ma non meno importante, mi rincresce evidenziare come l’operazione della Guardia di Finanza sia stata eseguita con modalità discutibili".

Univervistà di Foggia, blitz delle fiamme gialle | Video