Uomo preso a bottigliate davanti ai passanti: è grave

Scene da far west a Piacenza, dove un nigeriano di 23 anni è rimasto ferito in modo grave ad un braccio dopo essere stato colpito da una bottiglia di vetro rotta. L'uomo dovrà essere sottoposto ad un'operazione (la ferita è molto profonda), ma stando alle prime informazioni non è in pericolo di vita.

La brutale aggressione è avvenuta in via Torricella, strada che a quanto pare è già stata teatro di episodi del genere. I contorni di quanto accaduto - scrive Emanuela Gatti su IlPiacenza - non sono ancora chiari e sono al vaglio dei poliziotti delle volanti.

Pare che nessuno abbia visto niente nonostante l'ora, ma le telecamere di sorveglianza aiuteranno gli agenti a ricostruire il fatto.

Soccorso dai passanti

Il giovane straniero dopo l'aggressione è stato soccorso da alcuni passanti ed è stato trovato dagli agenti e dai sanitari del 118 sul posto con l'auto infermieristica e un'ambulanza dei volontari della Pubblica Assistenza di San Giorgio, in un lago di sangue.

Il taglio provocato dal vetro al braccio è molto profondo. Ora si trova in ospedale dove sarà sottoposto a una operazione, pare che il taglio abbia lesionato il muscolo, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo i poliziotti oltre ad acquisire i video delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi davanti ai quali è avvenuta l'aggressione, stanno ascoltando alcune persone.

Un litigio, poi la follia

Sembra che la vittima stesse litigando animatamente un uomo che poi lo ha colpito con il collo di una bottiglia di birra che è stato trovato, sembra, in via Crescio. L'aggressore, forse un uomo di colore, si è dileguato prima dell'arrivo dei soccorsi. Tutta l'area è stata transennata e isolata per permettere alla scientifica di eseguire i rilievi.

Il video dei soccorsi