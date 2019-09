La lite per l'affitto finisce in tragedia: uomo colpito con un'accetta, è gravissimo

Prima hanno iniziato a litigare in piena notte, per soldi: parlavano del subaffitto di un appartamento, forse quello in cui convivono a Turbigo, nel Milanese. Poi, ben presto, la discussione è degenerata e dalle urla si è passati alle maniere forti. I due hanno iniziato a picchiarsi finché il proprietario di casa ha afferrato un'accetta e si è scagliato contro il rivale, colpendolo più volte e facendolo finire in ospedale in fin di vita.

Protagonisti due cittadini turchi, un uomo di 42 anni e uno di 34. Quest'ultimo è la vittima e ora si trova ricoverato all'ospedale di Legnano. I medici tengono riservata la prognosi ma trapela che sia in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto, il 42enne ad un certo punto della lite ha afferrato l'accetta colpendo il connazionale alla testa e al collo, in punti vitali.

Arrestato l'aggressore

Gravissime le lesioni riportate dal 34enne, portato d'urgenza in ospedale dai sanitari del 118: come detto, non è ancora fuori pericolo. I militari hanno arrestato il più anziano, che ora risponde di tentato omicidio.