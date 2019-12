Maltempo, uomo travolto da un torrente in piena: morto. Oggi allerta in 11 regioni

Il maltempo fa una vittima in Friuli Venezia Giulia dove, intorno alle due di questa notte, un uomo è stato travolto dalla corrente del fiume Meduna mentre si trovava a bordo della propria auto. La tragedia è avvenuta nei pressi del guado di Murlis (tra Cordenons e

Zoppola, in provincia di Pordenone) a cui era stato vietato l'accesso proprio per motivi di sicurezza, a causa della possibile piena.

Immediato l'intervento dei soccoritori, chiamati dallo stesso automobilista, che però, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone.

Le operazioni di recupero sono complicate dalle forti correnti e dal maltempo che imperversa sulla zona. Sono già decine le chiamate con

richieste di intervento in tutta la provincia giunte oggi al centralino dei vigili del fuoco. All'altezza di Vivaro, non lontano da Cordenons, un uomo ha rischiato di essere travolto dalla piena dello stesso torrente. Provvidenziale l'interno dei vigili del fuoco intervenuti in elisoccorso.

Maltempo, è allerta in 11 regioni

E per la giornata di oggi, sabato 21 dicembre, la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo. E' stata valutata allerta arancione in Campania e su settori di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte di Piemonte, Veneto, Abruzzo, Marche, Basilicata e Calabria e sui bacini rimanenti di Friuli Venezia Giulia.

E a Venezia torna l'acqua alta. La marea si sta attestando in queste ore su 120 cm mentre per domani è previsto un picco di 130 cm.