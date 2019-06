Agguato nella villa comunale: uomo ucciso a colpi da arma da fuoco

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito ieri in tarda serata ad Andria, in Puglia, in un agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto nella villa comunale. Secondo l'agenzia AdnKronos, la vittima si chiamava Vito Griner.

Il ferito è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Vito Griner, pregiudicato di 40 anni, era fratello di Filippo, ritenuto elemento di spicco della criminalità andriese. Diversi i colpi esplosi. Il ferito è un altro pregiudicato, Nicola Lovreglio, 39 anni. La villa comunale è un luogo in genere molto frequentato e così era ieri sera al momento dei fatti. Grinier è stato raggiunto dai proiettili davanti a decine di persone.

Trasportato in ospedale in condizioni disperate è morto poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. Sull'agguato indagano i carabinieri.