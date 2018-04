Uomo travolto e ucciso da un'auto: spunta la pista passionale

Un uomo è stato investito e ucciso da un’automobile a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Secondo una prima ricostruzione potrebbe esserci un movente passionale dietro l’incidente mortale.

Come riferisce Salerno Today, quello che poteva in apparenza sembrare solo un incidente, in verità potrebbe celare un omicidio.

La vittima infatti sarebbe stata investita da un’ex guardia giurata di Salerno, marito della sua presunta amante, che è stata fermata dagli agenti della polizia.

-- Articolo in aggiornamento --