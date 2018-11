E-Distribuzione, completato in Triveneto il ripristino delle 265 mila utenze impattate dal maltempo di lunedì

Dopo i danni provocati dall’ondata di maltempo che dalla giornata di lunedì ha colpito tutta la penisola, e in particolare il Triveneto, il servizio elettrico sta tornando alla normalità anche nella Provincia di Belluno, grazie al lavoro di una task force composta da 1.500 risorse dispiegate da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, e all’utilizzo di oltre 1.200 i gruppi elettrogeni.

Dall’inizio dell’emergenza maltempo, E-Distribuzione ha rialimentato complessivamente quasi 265.000 utenze in Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’Azienda proseguirà i propri interventi per ripristinare il servizio elettrico anche per le ultime utenze in aree isolate non ancora raggiungibili.

E-Distribuzione esprime la propria solidarietà a tutte le popolazioni colpite duramente dal maltempo e ringrazia le Prefetture, le Istituzioni locali, l’Esercito Italiano, il Dipartimento Nazionale e l’intero Servizio Nazionale di Protezione Civile.

E-Distribuzione ringrazia, in modo particolare, tutto il proprio personale che con grande professionalità e dedizione, in tutte le Regioni colpite da questa emergenza, ha contribuito al ripristino del servizio elettrico nel più breve tempo possibile.