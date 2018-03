In quattro si risvegliano dopo anni in coma profondo nella stessa clinica

C'è chi grida al "miracolo". Anche senza arrivare a tanto, è senz'altro rilevante e inusuale quello che è successo quattro volte nel corso degli ultimi mesi al Centro Vada Sabatia di Vado Ligure, in provincia di Savona.

Quattro persone, ospiti del centro, che si trovavano in stato di coma vegetativo da anni si sono risvegliate. Una piccola grande notizia, che dà forza e speranza a tante famiglie che stanno vivendo simili drammi.

Due uomini e due donne, circondati da parenti che ormai non speravano più in un reale miglioramento delle loro condizioni, hanno iniziato improvvisamente a parlare o a muoversi. Nessun miracolo, ma il lavoro di un'intera struttura. C'è il caso di un paziente che, durante la seduta col fisiatra, ha mosso gli occhi e a quel punto il medico lo ha spinto a parlare. Dopo tante difficoltà, come racconta uno dei responsabili, "mi ha mandato a quel paese", per la felicità del personale.

E poi c'è l'appassionato di motocross che, dopo anni di "assenza", ha cominciato di nuovo a comunicare. Reduci da un incidente, un trauma sul lavoro, un’emorragia cerebrale e una patologia complessa, dopo anni hanno dato segnali importanti. Il reparto ospita persone in condizioni gravissime e con prognosi indefinita, molti in stato vegetativo persistente.