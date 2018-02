Valanga a Campo felice: morti due sciatori

Due sciatori sono morti a causa di una valanga che si è staccata in località Campo Felice sul massiccio del Gran Sasso. Le due persone che hanno perso la vita sono state travolte dalla slavina durante un fuoripista.

L'area interessata è quella tra i Comuni di Rocca di Cambio e Lucoli, in provincia di L'Aquila, nei pressi dagli impianti sciistici di Campo Felice. Da subito era circolata la notizia di due persone scomparse, con le ricerche che erano partite immediatamente con l'elicottero del 118 e i soccorritori del Cnas, il Soccorso Alpino. Poi la terribile conferma.

Secondo le prime informazioni, i corpi dei due sciatori sono stati localizzati in una zona conosciuta come l'Anfiteatro. Con tutta probabilità sono stati sbattuti contro gli alberi dalla slavina, in un'area distante dagli impianti. A causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, in zona c'è molta neve fresca.