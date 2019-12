Valanga sulle Dolomiti: un morto

Aveva 28 anni il giovane morto dopo essere stato travolto da una valanga nel gruppo del Brenta, in Trentino. La valanga si è staccata nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti del Brenta, e ha travolto quattro persone. Sul posto le squadre del soccorso alpino.

La vittima, originaria della valle di Non, si trovava con altri tre scialpinisti nella zona dello Spallone dei Massodi, vicino al rifugio. In base alle prime informazioni il gruppo stava risalendo un canalone a piedi per poi discendere con gli sci quando si è staccata una valanga che ha trascinato gli scialpinisti per diversi metri.

Gli sciatori sono stati estratti dalla neve dagli uomini del Soccorso alpino, sul posto con le unità cinofile. Due di loro sono illesi, un altro è stato trasportato dall'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in leggero stato di ipotermia.

Valanga Val Senales: inchiesta in Procura

La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sul distacco della valanga che ieri in Val Senales è costata la vita a una donna di 35 anni, sua figlia di 7 e un'altra bambina di 7 anni, in pista con il padre e il fratellino, salvi anche se rimasti feriti.

L'inchiesta dovrà stabilire le cause della slavina e appurare se a provocarla non abbiano contribuito eventuali sciatori in fuoripista. Per raccogliere elementi utili all'indagine il pm ha effettuato un sopralluogo sulla pista Teufelsegg con l'elicottero della Guardia di finanza.

Morto sci escursionista travolto da valanga in Svizzera

E' deceduto durante la notte lo sci escursionista tedesco di 55 anni travolto ieri da una valanga nella regione svizzera di Lauchernalp, nel cantone del Vallese. Era stato trasportato con un elicottero all'Inselspital di Berna. La sua morte è stata comunicata stamane la polizia vallesana. Il 55enne e suo figlio avevano lasciato le piste da sci al di sotto della stazione Gandegg per procedere in direzione dello Stieltihorn.

La valanga si è staccata a circa 2700 metri di altitudine travolgendo il 55enne. Il figlio, non investito dalla massa nevosa, ha lanciato l'allarme e ha nel frattempo localizzato il padre con un apposito apparecchio di ricerca. Ha quindi iniziato a scavare per tirarlo fuori. Una squadra di soccorso ha poi estratto l'uomo che si trovava sotto due metri di neve. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime.