Valanga in Val Venosta travolge nove persone, morte madre e figlia

Una valanga è caduta in Val Venosta, in Trentino Alto Adige, travolgendo alcune persone. I soccorsi sono riusciti ad estrarre da sotto la neve prima una donna tedesca di 45 anni e sua figlia di undici ancora vive, ma purtroppo in condizioni disperate. Entrambe sono morte poco dopo l'intervento dei soccorritori. Inutili le manovre di rianimazione. Illesi gli altri componenti del gruppo.

Un elicottero decollato da Trento e dotato di visori notturni è riuscito ad atterrare sul posto, e ha imbarcato i feriti per trasportarli in ospedale ma l’operazione è stata resa difficile dal forte vento. La comitiva di nove persone, di nazionalità tedesca, è stata sorpresa da una valanga durante un fuoripista: cinque persone non sono state toccate dalla slavina, due sono rimaste intrappolate ma per poco tempo e sono state estratte dalla neve dai soccorritori illese.

La valanga è caduta nella zona di Malga San Valentino sopra il lago di Resia, nei pressi del centro sciistico Haideralm.