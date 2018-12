Valentina ha perso due cugine nelle strage di Corinaldo, ora cura gratis i ragazzi feriti

Francesca Vitali lavora come fisiatra e fisioterapista a Corinaldo. Nella strage della Lanterna Azzurra ha perso due cugine, Asia Nasoni e Benedetta Vitali e ha deciso di offrire gratis le cure del suo centro ai ragazzini che quella notte erano nel locale in via Madonna del Piano. "Sto mettendo a disposizione il mio centro e insieme a me anche i miei colleghi a costo zero, tengo a precisarlo per le voci che circolano intorno: non ci sto lucrando sopra", racconta.

"Sto già trattando una cinquantina di ragazzini con schiacciamenti, bacini rotti, bacini intraruotati, spalle, collo, schiene, caviglie, gambe schiacciate", spiega.

"Questi ragazzini fanno tanta fatica a parlare di quella sera. E' come se volessero dimenticare ma anche tenere il dolore solo per loro - rivela - Quando poi prendiamo un po' più di confidenza, cerco anche di sdrammatizzare un po' anche se per me è difficile in questo momento. Vedono che anche io sono attiva con loro e allora si lasciano uscire delle cose, sto raccogliendo un sacco di testimonianze".

Il servizio di Stefano Pagliarini e Gino Bove

Aiutare questi ragazzi è una terapia anche per Francesca. "Loro non lo sanno ma mi stanno tanto aiutando".

Sulla porta del Fisiolab di Francesca è comparso un avviso, listato a lutto: "Insieme ce la possiamo fare. Tutti sappiamo cosa è successo nella nota discoteca 'Laterna azzurra di Corinaldo'. Il centro Fisiolab si mette a disposizione per tutti quei ragazzi e ragazze che purtroppo sono state vittime di questa strage per prestazioni di tipo fisioterapico, schiacciamenti di cavigilie, distorsioni, spalle, schiena ecc... a costo zero". Il messaggio si conclude così: "Il mio cuore è con tutti voi. Il mio cuore è con Corilando".