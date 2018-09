Ragazzino esce in bici e scompare, l'appello: "Aiutateci, massima condivisione per favore"

Ore d'ansia a Lavarone, in provincia di Trento, per la scomparsa di Valerio Bertoldi. L'ultimo avvistamento del ragazzo di 14 anni è stato nella mattina di oggi, martedì 4 settembre, quando il ragazzo sarebbe stato visto girare in bicicletta.

Sull'Altopiano di Lavarone si cerca Valerio, il ragazzino che vedete in foto qui sopra. A diffondere la fotografia, ed alcune informazioni, è stato il Comune di Lavarone, che chiede la massima collaborazione da parte dei residenti.

"Essendo partito questa mattina in bici può aver percorso anche parecchi chilometri - si legge nel messaggio - Dovrebbe indossare o i pantaloni o la maglia di colore rosso. Era in sella ad una mountain bike bianca. Se qualcuno lo avvista è pregato di avvisare il 112 il numero unico emergenze".

Le ricerche sono state avviate immediatamente in tutta la zona e hanno coinvolto le unità cinofile che sono entrate in azione per fiutare il percorso che potrebbe aver preso il giovanissimo.

Nel frattempo proseguono le perlustrazioni via terra e in aria: l'elicottero sorvola la zona per cercare di individuare il ragazzo e fornire indicazioni agli uomini sul territorio, che utilizzano qualunque mezzo, compreso le mountain bike.

