Vive con 50 piante di marijuana in casa: trovato morto asfissiato

Un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita ieri sera nella sua abitazione di Varase, nell'entroterra di Ventimiglia. Il giovane, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere morto per un avvelenamento da anidride carbonica.

All'interno dell'abitazione, la polizia, che indaga sull'accaduto, ha rinvenuto una stufa a pellet accesa e una cinquantina di piante di marijuana, che potrebbero aver contribuito ad assorbire l'ossigeno presente nell'aria.

A dare l'allarme è stata la compagna, che è stata poi denunciata per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Per stabilire con esattezza le cause del decesso, nei prossimi giorni il corpo del 35enne dovrebbe essere sottoposto ad autopsia.