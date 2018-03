Apre un profilo Facebook al fidanzato e poi cambia password per vendetta: condannata

Il Tribunale ha condannato una donna di Pavia a due mesi di reclusione, con pena sospesa, e al pagamento di una multa da 4mila euro per essersi impossessata del profilo Facebook del fidanzato, violando quindi la sua privacy. La vicenda è stata raccontata dalla pagina Facebook, Agente Lisa, uno dei canali social utilizzati dalla Polizia di Stato per raccontare vicende di vario genere, spesso collegate al mondo del web.

La storia ha come protagonista un uomo poco avvezzo al mondo dei social, a cui la fidanzata aveva deciso di aprire un profilo Facebook durante la loro relazione. Ma quando la storia d'amore è finita, l'uomo non è più riuscito ad entrare nel suo account, in quanto l'ormai ex fidanzata ne aveva cambiato le credenziali, impedendogli così qualsiasi attività sul social network e appropriandosi della sua identità sulla piattaforma di Zuckerberg.

Dopo la denuncia dell'uomo è venuta a galla la vendetta della donna, che è stata rinviata a giudizio e condannata per illecita interferenza nella vita privata. "Questa è la dimostrazione - si legge sul post di Agente Lisa - che spesso si prende troppo alla leggera tutto ciò che riguarda i social network, invece le regole che valgono nel mondo reale sono le stesse anche in quello virtuale. E la vita privata va rispettata. Pensateci bene quando vi fate il profilo di coppia".