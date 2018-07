Salvini contro gli ambulanti in spiaggia: "Italiani devono star tranquilli sotto l'ombrellone"

Più fondi alle prefetture delle località turistiche contro l'abusivismo commerciale. Lo prevede una circolare del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha presentato al Viminale il 'Piano Spiagge Sicure' per l'estate 2018. Una direttiva, ha spiegato il vicepremier, "che ha a che fare con la vita reale di milioni di italiani in vacanza e con quella di tanti commercianti" e che si propone di "combattere l'abusivismo commerciale e sanitario" nelle località di villeggiatura.

Non bastano infatti, secondo Salvini, "gli appelli a non comprare il falso, a non farsi massaggiare da chi non ha il titolo per farlo, a non comprare la collanina da chi ci fa tenerezza perché così si alimenta soltanto la criminalità". Saranno quindi a disposizione "alcuni milioni, soldi tratti dal Fondo Unico per la Giustizia, quindi soldi sequestrati alla mafia, che saranno distribuiti alle prefetture per far sì che siano pagati gli straordinari agli agenti della polizia locale che pattuglieranno le spiagge".

Salvini ha sottolineato l'importanza del "coinvolgimento degli enti locali. Ciò che viene già fatto in alcuni Comuni vorremmo che si estendesse ad almeno 30-40-50 luoghi di villeggiatura nelle aree infestate dall'abusivismo. Confidiamo in un aumento dei sequestri e delle confische, il cittadino ha il diritto di stare sotto l'ombrellone senza che qualcuno gli proponga il peggio".

Non saranno invece innalzate le sanzioni già previste dalla normativa per coloro che acquistano merce contraffatta dai venditori irregolari sulle spiagge: "Sarebbe ipocrita aumentarle finché le forze dell'ordine non saranno messe in condizione di far rispettare la legge", ha spiegato il responsabile del Viminale.