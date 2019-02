"Vendo appartamento, non ai napoletani": l'annuncio online che fa discutere

Il proprietario di un appartamento a Rimini ha postato su un noto sito di annunci online una proposta di vendita, in cui viene specificato a chi non è rivolto: "Vendesi a persone referenziate, non ai napoletani".

A denunciare l'annuncio, poi rimosso dal web, è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha postato su Facebook l'inserzione etichettata come "l'ennesimo episodio di razzismo". L'appartamento in vendita è un attico per il quale il proprietario chiede poco meno di mezzo milione di euro. L'inserzione, dopo qualche ora, è stata rimossa.

"E' bene ricordare che i gestori del sito hanno l'obbligo di controllare - dice Borrelli -. Non vi devono più essere zone franche dove le leggi non sono vigenti e dove ognuno è libero di minacciare, offendere e insultare". Borrelli ha segnalato alla Polizia Postale "questo squallido caso per verificare - conclude - se ci siano gli estremi per una denuncia per istigazione all'odio razziale".