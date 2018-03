Vendono la paternità del figlio per un permesso di soggiorno: coppia nei guai

Una coppia di cittadini italiani, residenti a Vimercate, sono accusati di aver venduto la paternità del figlio a un quarantacinquenne albanese, espulso dall'Italia, ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per il reingresso sul territorio nazionale. I reati di cui dovranno rispondere sono alterazione di stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato di Monza hanno scoperto l'episodio di cui si sarebbero resi protagonisti una ragazza italiana di ventisei anni, D.M., e il suo convivente 43enne, durante l'indagine "Velarium", un'inchiesta terminata nello scorso maggio 2017 che aveva sgominato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga e portato all'esecuzione di ventisette ordinanze di custodia cautelare.

Nell'ambito delle attività investigative connesse agli accertamenti sullo spaccio di droga tra Monza e alcuni comuni brianzoli, i poliziotti avevano avuto modo di attenzionare la coppia di italiani che, sempre alla ricerca di facili guadagni, in passato si era intestata fittiziamente dietro compenso alcuni veicoli per conto di R.G., un quarantacinquenne albanese.

L'uomo, già espulso dall'Italia e impossibilitato a ottenere un permesso di soggiorno per via ordinaria, con la complicità dei due italiani ha escogitato uno stratagemma per riuscire a ritornare sul territorio nazionale, attribuendosi fittiziamente la paternità del bambino nato nel 2013 dalla relazione tra i due italiani. Grazie alla connivenza dei genitori naturali del bambino, l'albanese ha riconosciuto come figlio naturale il neonato e pochi giorni dopo ha ottenuto il permesso di soggiorno in qualità di padre di cittadino italiano. La coppia avrebbe così "venduto" la paternità del bambino all'uomo in cambio di denaro.

Nei giorni scorsi ai tre è stata notificata l’informazione di garanzia: sono accusati dei reati di alterazione di stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha già adottato i dovuti provvedimenti cautelari nei confronti del minore mentre l’ufficio Immigrazione di Monza ha avviato le pratiche per la revoca al cittadino albanese del titolo di soggiorno.

La notizia su MonzaToday