Acqua alta a Venezia, torna la piena: piazza San Marco allagata

Come previsto dagli esperti meteo, l'ondata di piena, temuta e attesa, è tornata a sommergere Venezia, come già successo negli ultimi giorni. L'acqua alta ha già invaso l'area di Piazza San Marco, la più bassa del capoluogo veneto sul livello del mare. Si prevede che alle 12.30 l'onda di piena avrà raggiunto i 160 centimetri per poi abbassarsi gradualmente, ma ci vorranno ore prima che la situazione torni alla normalità e le calli di Venezia siano restituite alle migliaia di turisti oggi costretti a rimanere negli alberghi.

I pochi passanti si accalcano sulle passerelle sopraelevate, che saranno presto tolte quando l'onda di piena si alzerà ai massimi livelli. Sembra già un lontano ricordo la giornata di ieri quando un momentaneo calo della marea aveva consentito a cittadini, visitatori e commercianti di riappropriarsi della città, regalando al territorio veneziano un giorno di normalità dopo le devastanti piene dei giorni scorsi. Secondo il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia, dopo un picco avvenuto nella notte, la marea è calata a 110 cm alle 6.50. Il picco massimo intorno ai 160 cm è previsto per le 12.30, poi la marea scenderà progressivamente, arrivando a 45 cm intorno alle 20.

Acqua alta a Venezia, impiegati 280 volontari

Eccezionale il numero di forze dispiegate sul campo dal Sistema di Protezione civile che, in vista della nuova punta massima di 160 centimetri prevista per le ore 13, vede l'impiego di almeno 280 volontari appartenenti ai Gruppi comunali e alle associazioni di Protezione civile della Città di Venezia, nonché della Città metropolitana e delle province di Padova, Treviso e Rovigo. I loro interventi saranno coordinati tramite la Centrale radio dalla sede di via Lussingrande, gestita da volontari del Comune di Venezia. Quest'ultima raccoglie indicazioni e segnalazioni che giungono dal Centro operativo comunale, istituito nella sede della Polizia locale di Palazzo Poerio.

"I volontari saranno presenti capillarmente in tutto il territorio già prima del picco di marea per gestire e raccogliere le varie necessità e, in seguito, per prestare soccorso alla popolazione - dichiarano dalla Protezione civile - Le squadre presteranno servizio a Burano, Murano, Torcello, Sant'Erasmo, Pellestrina, Lido, Giudecca, oltre che naturalmente in centro storico. Con l'evolversi della situazione saranno forniti ulteriori aggiornamenti sugli interventi prestati nel corso dell'emergenza".

Acqua alta a Venezia, primi rimborsi e stop ai mutui

Dopo un vertice tenutosi ieri tra Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, è stata decisa la sospensione dei mutui per un anno, sono stati confermati 20 milioni per il primo ristoro dei danni e il sindaco è stato nominato commissario straordinario. Lo prevede l’ordinanza firmata da Borrelli. Intanto la direzione della Protezione Civile regionale ha accolto la richiesta del MIBACT Veneto che, attraverso l’attivazione dell’Unità di Crisi, sta raccogliendo informazioni per verificare lo stato di alcune chiese del territorio veneziano dopo la nuova ondata di maltempo abbattutasi su città e sulle isole ieri mattina.

L’UCCR-MIBACT sta lavorando a stretto contatto con gli uomini della direzione regionale della Protezione Civile per verificare lo stato di alcuni edifici religiosi colpiti dalle mareggiate e dall’acqua alta dell’ultima settimana. Obiettivo verificare la situazione, monitorare i danni e valutare come è possibile la messa in sicurezza degli edifici, considerando che oggi è attesa una nuova ondata di maltempo. In particolare, venerdì mattina una squadra della Protezione Civile di Venezia ha effettuato un intervento nella chiesta di Murano, mentre gli uomini della Protezione Civile regionale oggi stanno verificando le condizioni per mettere in sicurezza la cripta ed il battistero della basilica di Torcello e la chiesa di San Moisè a Venezia.

Ma l’elenco degli edifici interessati dalle verifiche è in costante aggiornamento. “Si tratta della prima volta che viene attivata questa collaborazione sul campo – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – una prima esperienza sperimentale era stata effettuata lo scorso anno nell’ambito dell’esercitazione europea Neiflex, che ha visto impegnati più enti per simulare scenari alluvionali e mettere a punto il sistema di intervento. In questi giorni stiamo attuando in concreto quanto appreso. A dimostrazione che le esercitazioni sono strumenti essenziali per attivare collaborazioni che, in momenti di emergenza, diventano fondamentali”.