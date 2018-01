Prime sanzioni per il ristorante del maxi conto a Venezia

Sono già scattate le prime sanzioni per il ristorante veneziano finito nel mirino per il maxi conto da 1.143 euro per un pranzo composto da 4 fiorentine, una maxi frittura di pesce, vino e servizio (senza scontrino). Dopo la Guardia di Finanza, si sono presentati al locale in zona marciana i Nas dei carabinieri, gli agenti polizia locale e gli ispettori del Sian dell'Ulss 3, il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.

Prime sanzioni per il ristorante

Secondo fonti sanitarie, sono state comminate sanzioni per alcune migliaia di euro (anche se non si tratta di violazioni gravi) proprio in virtù degli accertamenti del Servizio igiene. "E' possibile che anche nei prossimi giorni possano essere notificate altre multe, specie dopo che i rapporti dei vigili del settore Commercio saranno ufficializzati. In tutto il gestore dovrebbe pagare sui 10mila euro, e dovrà sottostare a un elenco piuttosto nutrito di prescrizioni rilasciato dal Sian", scrive VeneziaToday.

Controlli anche su un altro locale

Il locale è stato controllato sia dal punto di vista amministrativo (permessi e formazioni del personale, ad esempio) sia per quanto riguarda la salubrità dei locali e della conservazione dei cibi. Stessi accertamenti anche nel locale dove 3 turiste giapponesi hanno segnalato di aver pagato il 5 dicembre scorso 350 euro per due piatti di pasta e un secondo "grande" da dividere. In questo caso però non sarebbe stata ravvisata alcuna irrergolarità.

La notizia su VeneziaToday