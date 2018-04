A Venezia arrivano i tornelli contro l'invasione di turisti

Sono stati posizionati a Venezia i primi tornelli in metallo per regolare il flusso eccessivo di turisti. Uno è stato installato vicino al Ponte di Calatrava, l'altro all'imbocco di Lista di Spagna. La polizia deciderà quando far scattare il blocco. Via libera per i residenti e per i possessori della carta Venezia Unica, ovviamente, mentre i turisti "mordi e fuggi" saranno costretti su altri itinerari. La misura attiva da sabato 28 fino al 1 maggio.

Guerra al turismo "mordi e fuggi" a Venezia

Come spiega VeneziaToday, ci saranno aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali social e web del Comune e la situazione sarà monitorata passo passo attraverso le telecamere. I turisti "mordi e fuggi", senza carta Venezia Unica per esempio, o comunque non frequentatori abituali della città, nel caso lo si renda necessario, saranno deviati su percorsi alternativi, senza poter transitare sul Ponte della Costituzione e per il piazzale della stazione ferroviaria.

Tornelli per deviare i turisti: il video da VeneziaToday

Potrebbero essere deviati gli itinerari anche a Cannaregio e nella porzione del sestiere di Castello limitrofa a San Giovanni e Paolo. Le alternative potrebbero essere rispettivamente San Rocco, Frari, San Polo, Sant'Aponal, Rialto e Santa Margherita, San Barnaba, Accademia Santo Stefano, San Maurizio, Calle larga XXII marzo, San Moisè, San Marco.

