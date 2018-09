Paura sulla statale: il vento fortissimo abbatte un tabellone stradale

Il forte vento ha fatto crollato questa mattina uno dei tabelloni con le indicazioni stradali lungo la variante 7bis Statale Villa Literno-Nola, nel napoletano.

Il cartellone, sorretto da una trave d'acciaio, è piombato in mezzo alla carreggiata, andando a conficcarsi sull'asfalto della corsia di sorpasso. E' successo questa mattina intorno alle 6:30, all'altezza dello svincolo per l'autostrada A1 in direzione di Nola.

Vento forte su Napoli e provincia: è ancora allerta meteo

Permante intanto nella zona l'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania, in vigore fino a domani mercoledì 26 settembre. L'avviso sottolinea vento forte e mare agitato lungo coste e isole su tutta la “zona 1”, ovvero Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana.

Al momento non vengono segnalate criticità gravi causate dal vento, ma resta in vigore la raccomandazione della Protezione Civile alle autorità competenti di “porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e di verificare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del mare”.

Comunque numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco, soprattutto per cadute di rami nela zona collinare di Napoli. In provincia segnalazioni tra Frattamaggiore, Frattaminore, Caivano, Afragola. Difficoltà, a causa del mare agitato, si stanno verificando nel golfo di Napoli.

