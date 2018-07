Crac Credito fiorentino: Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi

L'ex senatore di Ala Denis Verdini è stato condannato dalla Corte d'appello di Firenze a sei anni e dieci mesi di carcere per crac riguardante dell'ex Credito cooperativo fiorentino, la banca di cui è stato presidente per vent'anni. La Corte ha ridotto la pena inflitta in primo grado che era stata di nove anni. Riduzioni anche per gli imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, condannati oggi a 5 anni e 10 mesi ciascuno. Al momento della lettura della sentenza, Denis Verdini non si trovava in aula

La Corte d'appello ha inoltre accolto la richiesta di patteggiamento per l'ex dg della banca, Pietro Italo Biagini, a 3 anni e 10 mesi (in primo grado aveva avuto 6 anni per bancarotta fraudolenta) e per numerosi membri del cda e del collegio dei revisori dei conti a 1 anno e 8 mesi.

I pg Fabio Origlio e Luciana Singlitico avevano chiesto una condanna a otto anni di reclusione per Verdini, contestando anche l'associazione a delinquere, per il quale l'ex senatore di Ala era stato assolto in primo grado. I suoi difensori, gli avvocati Ester Molinaro e Franco Coppi, avevano invece chiesto la piena assoluzione.

La procura generale aveva contestato il reato di associazione a delinquere anche ad altri due imputati, Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei della Btp, per i quali erano stati chiesti rispettivamente 6 anni e 6 anni e tre mesi di reclusione, a fronte di una condanna a 5 anni e sei mesi in primo grado.