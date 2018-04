Vermi nella marmellata in due scuole di Milano

In due diverse confezioni di marmellata, servite nelle mense di due scuole di Milano, sono stati trovati due vermi. Le scuole in cui sono avvenuti i ritrovamenti mercoledì 5 aprile sono la scuola primaria San Mamete e la scuola speciale Stefanardo. "A seguito della presenza di corpi estranei in due confezioni di confettura di albicocca - si legge in una nota di Milano Ristorazione, che gestisce il servizio mense nelle scuole comunali cittadine - è stato disposto il blocco relativo al lotto del prodotto ed i ritrovamenti sono stati tempestivamente comunicati al fornitore".

"In contemporanea - ha spiegato la società - sono state recuperate le confezioni non conformi che sono state inviate al laboratorio di entomologia, per l’identificazione della non conformità. In un caso la contaminazione è proveniente dal pieno campo e si è trasferita al prodotto finito. Nell’altro caso, invece, la contaminazione è avvenuta probabilmente in fase di stoccaggio del prodotto e si è poi trasferita, durante la lavorazione, al prodotto finito".

"Il fornitore - ha assicurato l'azienda - ha disposto i doverosi accertamenti, coinvolgendo il produttore, che ritiene che tali corpi estranei siano pervenuti con la materia prima fresca, all’interno di una drupa di albicocca, sfuggendo, purtroppo, alle numerose fasi di cernita presenti in linea. Ritiene, pertanto, che si sia trattato di un episodio accidentale, anche in considerazione del fatto che le verifiche eseguite dal controllo qualità interno sul lotto segnalato non avevano registrato anomalie".

"Quale azione correttiva, il fornitore ha prontamente provveduto ad informare e coinvolgere tutto il personale sul fatto accaduto, affinché - ha concluso Milano Ristorazione - ciascuno presti sempre la massima attenzione nello svolgimento delle proprie mansioni. Si scusa per il disagio creato".

